ВИДЕО: Фантастика! Чемпион Эстонии победил ЦСКА с трехзначным счетом!

Несмотря на неудачную неделю, в ходе которой ЦСКА проиграл в Единой лиге ВТБ и Евролиге три матча подряд, хозяева паркета считались мегафаворитами поединка. Некоторые букмекерские конторы не принимали ставки на исход матча с участием эстонского клуба в Москве.

"Калев" отыгрался с "-14"

Свой статус фаворита действующий чемпион Евролиги долго оправдывал. В начале заключительного отрезка матча преимущество ЦСКА достигало 14 очков. Казалось, исход встречи предрешен, но на последних минутах матча калевцы догнали соперника и вырвали победу у действующего чемпиона Евролиги.

Заключительную десятиминутку чемпион Эстонии выиграл со счетом 39:23! Похоже, что у ЦСКА на концовку матча из-за плотного графика игр в Евролиге просто не хватило сил.

Самым результативным игроком матча стал Дарран Хиллиард (ЦСКА), набравший 38 очков. У калевцев выделялся Маркус Кин - 26 очков.

Историческая победа в Москве

Эстонский клуб впервые победил ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ. Последнюю победу над грозным соперником в официальном матче калевцы одержали весной 1991 года в победном для себя чемпионате СССР. Интересно, что счет того поединка в Москве был практически идентичный - 107:104!

"Калев" выиграл третий матч в сезоне (две предыдущие виктории были одержаны над белорусским клубом "Цмоки"). Победив ЦСКА, чемпион Эстонии покинул последнюю строчку турнирной таблицы. Следующие два поединка калевцы проведут 9 и 12 февраля в гостях с пермской "Пармой".