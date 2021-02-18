ВИДЕО: Эстонский талант набрал первые очки в Евролиге
В очередном туре баскетбольной Евролиги подмосковные "Химки" проиграли в Мытищах испанской "Басконии" - 67:89 (37:47).
В очередном туре баскетбольной Евролиги подмосковные "Химки" проиграли в Мытищах испанской "Басконии" - 67:89 (37:47).
В составе испанского клуба в конце матча на площадку вышел эстонский легионер Сандер Райесте. 21-летний форвард в отведенные ему полторы минуты набрал свои первые 2 очка в Евролиге.
В нынешнем сезоне 21-летний Райесте выходил на площадку в регулярном чемпионате 8 раз, из них 5 в стартовой пятерке. В общей сложности он сыграл в Евролиге 36 минут.
"Баскония" (12 побед - 13 поражений) выиграла в Евролиге третий матч подряд. От зоны плей-офф ее отделяют две победы. В следующем туре команда эстонского легионера будет принимать на своей площадке сербскую "Црвену Звезду".
"Химки" (2-22) потерпели 16-е поражение в Евролиге подряд и вряд ли покинут последнее место. До финиша регулярного чемпионата осталось 9 туров.
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