ВИДЕО: Эстонский талант набрал первые очки в Евролиге

В составе испанского клуба в конце матча на площадку вышел эстонский легионер Сандер Райесте. 21-летний форвард в отведенные ему полторы минуты набрал свои первые 2 очка в Евролиге.

В нынешнем сезоне 21-летний Райесте выходил на площадку в регулярном чемпионате 8 раз, из них 5 в стартовой пятерке. В общей сложности он сыграл в Евролиге 36 минут.

"Баскония" (12 побед - 13 поражений) выиграла в Евролиге третий матч подряд. От зоны плей-офф ее отделяют две победы. В следующем туре команда эстонского легионера будет принимать на своей площадке сербскую "Црвену Звезду".

"Химки" (2-22) потерпели 16-е поражение в Евролиге подряд и вряд ли покинут последнее место. До финиша регулярного чемпионата осталось 9 туров.