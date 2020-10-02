ВИДЕО: Эстонский форвард удачно дебютировал в Евролиге

Эстонский легионер, проводивший первый матч в Евролиге, вышел в стартовой пятерке хозяев паркета. Райесте сыграл 10 минут, но результативными действиями не отметился. Контракт форварда с баскаки действует до середины 2024 года.

Ранее из эстонских баскетболистов в Евролиге выступали Мартин Мюйрсепп, Танель Тейн, Янар Тальтс, Кристьян Кангур, Сийм-Сандер Вене и Керр Крийза.

Поединок первого тура "Реал" проводил в усеченном составе. Из-за травм не смогли сыграть три ведущих игрока - атакующий защитник Серхио Льюль, шведский форвард американского происхождения Джеффри Тэйлор и 40-летний центр Фелипе Рейес.

Подмосковные "Химки" на своем паркете уступили в концовке встречи греческому "Панатинаикосу" - 76:78 (39:41). В составе российского клуба отсутствовал лучший снайпер команды Алексей Швед.

Второй тур Евролиги будет сыгран 8-9 октября. ЦСКА будет принимать израильский "Маккаби", "Зенит" сыграет дома с "Барселоной", "Химки" померятся силами на своей площадке с "Жальгирисом", а "Баскония" отправится в гости к сербской "Црвене Звезде".