ВИДЕО: Эстонский форвард удачно дебютировал в Евролиге

В заключительном матче первого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги победитель первенства Испании "Баскония", за которую выступает 21-летний эстонский форвард Сандер Райесте, выиграла на своей площадке у мадридского "Реала" - 76:63 (33:29).
Эстонский легионер, проводивший первый матч в Евролиге, вышел в стартовой пятерке хозяев паркета. Райесте сыграл 10 минут, но результативными действиями не отметился. Контракт форварда с баскаки действует до середины 2024 года.
Ранее из эстонских баскетболистов в Евролиге выступали Мартин Мюйрсепп, Танель Тейн, Янар Тальтс, Кристьян Кангур, Сийм-Сандер Вене и Керр Крийза.
Поединок первого тура "Реал" проводил в усеченном составе. Из-за травм не смогли сыграть три ведущих игрока - атакующий защитник Серхио Льюль, шведский форвард американского происхождения Джеффри Тэйлор и 40-летний центр Фелипе Рейес.
Подмосковные "Химки" на своем паркете уступили в концовке встречи греческому "Панатинаикосу" - 76:78 (39:41). В составе российского клуба отсутствовал лучший снайпер команды Алексей Швед.
Второй тур Евролиги будет сыгран 8-9 октября. ЦСКА будет принимать израильский "Маккаби", "Зенит" сыграет дома с "Барселоной", "Химки" померятся силами на своей площадке с "Жальгирисом", а "Баскония" отправится в гости к сербской "Црвене Звезде".
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