06.02.2021, 18:05

ВИДЕО: Эстония проиграла все матчи, Россия пробилась на Евробаскет

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Eesti naiste korvpallikoondis vs Horvaatia
Eesti naiste korvpallikoondis Foto: LAURA OKS, ÕL

В заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу женская сборная Эстонии проиграла в Оренбурге Боснии и Герцеговине - 52:78 (23:37).

Эстонские баскетболистки заняли последнее место в групповом турнире, проиграв все 6 проведенных матчей.

Первое место и пропуск на Евробаскет завоевала сборная России, победившая в заключительном матче Швейцарию - 103:47 (49:23)

Финальный турнир чемпионата Европы пройдет во второй половине июня в Испании и Франции.

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