ВИДЕО: Эстония проиграла все матчи, Россия пробилась на Евробаскет

В заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу женская сборная Эстонии проиграла в Оренбурге Боснии и Герцеговине - 52:78 (23:37).
Эстонские баскетболистки заняли последнее место в групповом турнире, проиграв все 6 проведенных матчей.
Первое место и пропуск на Евробаскет завоевала сборная России, победившая в заключительном матче Швейцарию - 103:47 (49:23)
Финальный турнир чемпионата Европы пройдет во второй половине июня в Испании и Франции.
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