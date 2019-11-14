14.11.2019, 22:50
ВИДЕО: Эстония и Россия неудачно стартовали в отборочном цикле
В первом матче отборочного турнира женского чемпионата Европы по баскетболу сборная Эстонии проиграла в гостях Швейцарии - 63:73 (31:40).
В первом матче отборочного турнира женского чемпионата Европы по баскетболу сборная Эстонии проиграла в гостях Швейцарии - 63:73 (31:40).
Следующий поединок эстонская команда проведет 17 ноября в Таллинне против России, которая в первом туре сенсационно проиграла дома Боснии и Герцеговине - 69:70 (37:30).
В финальный турнир чемпионата Европы (он пройдет летом 2021 года в Испании и Франции) выйдет победитель группы. Шанс попасть на континентальное первенство имеет и команда, занявшая второе место.
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