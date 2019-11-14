ВИДЕО: Эстония и Россия неудачно стартовали в отборочном цикле

Следующий поединок эстонская команда проведет 17 ноября в Таллинне против России, которая в первом туре сенсационно проиграла дома Боснии и Герцеговине - 69:70 (37:30).

В финальный турнир чемпионата Европы (он пройдет летом 2021 года в Испании и Франции) выйдет победитель группы. Шанс попасть на континентальное первенство имеет и команда, занявшая второе место.