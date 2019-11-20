ВИДЕО: ЦСКА, "Зенит" и "Химки" проиграли испанским клубам
В 9-м туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги неудачно сыграли в Испании российские клубы.
В 9-м туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги неудачно сыграли в Испании российские клубы.
Дебютант турнира петербургский "Зенит" уступил "Валенсии" - 90:94 (38:33). Перед заключительной четвертью питерцы лидировали с преимуществом в 6 очков, но удержать этот перевес не смогли.
Другой представитель российского баскетбола подмосковные "Химки" крупно проиграли "Реалу" - 76:104 (42:65).
Действующий чемпион Евролиги ЦСКА вынужден был признать превосходство "Басконии" - 70:80 (42:45).
В турнирной таблице Евролиги троевластие: испанская "Барселона", турецкий "Анадолу Эфес" и итальянский "Милан" одержали по 7 побед. Далее расположились ЦСКА, "Реал", "Химки" и израильский "Маккаби", у которых по 6 побед.
Следующий тур регулярного чемпионата Евролиги будет сыгран 21-22 ноября.
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