ВИДЕО: ЦСКА, "Зенит" и "Химки" дружно проиграли в Евролиге

Действующий чемпион ЦСКА уступил дома в овертайме греческому "Панатинаикосу" - 102:106. Армейцы потерпели уже 6 поражений в нынешнем сезоне.

Подмосковные "Химки" проиграли в гостях одному из лидеров турнира турецкому клубу "Анадолу Эфес" - 82:101.

Замыкающий турнирную таблицу дебютант Евролиги петербургский "Зенит" уступил в концовке гостевого поединка итальянскому "Милану" - 72:73.

Накануне литовский "Жальгирис одержал дома волевую победу над израильским "Маккаби" - 73:68 (29:34). Несмотря на второй выигранный матч подряд, флагман литовского баскетбола по-прежнему находится на предпоследнем месте.

После первого круга лидируют испанский "Реал" и "Анадолу Эфес" - 14 побед и 3 поражения. По пятам этот дуэт преследует "Барселона" (13-4). ЦСКА и "Маккаби" выиграли по 11 матчей.