ВИДЕО: ЦСКА вырвал победу, "Жальгирис" крупно проиграл

В очередном матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги ЦСКА в нервной концовке победил в Москве испанскую "Басконию" - 89:86 (47:35).
В середине заключительной четверти хозяева паркета были впереди с перевесом в 15 очков, но на последней минуте баски догнали соперника. ЦСКА спас Дэрран Хиллиард, забросивший мяч с дальней дистанции за 23 секунды до сирены. Американец стал самым результативным игроком встречи, набрав 31 очко.
Выступающий за "Басконию" 21-летний эстонский форвард Сандер Райесте, как и в предыдущих матчах, на площадку не выходил, хотя нынешний сезон Евролиги он начинал в стартовой пятерке чемпиона Испании.
После победы над басками ЦСКА (5-3) прочно закрепился в зоне плей-офф. Следующий поединок армейцы проведут 17 ноября в гостях с "Жальгирисом" (5-3), который в 8-м туре регулярного чемпионата Евролиги крупно проиграл на выезде израильскому "Маккаби" - 57:85 (23:53).
В регулярном чемпионате Евролиги уверенно лидирует испанская "Барселона" (7-1). В очередном туре каталонцы победили дома турецкий "Фенербахче" - 97:55 (51:29).
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