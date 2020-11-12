ВИДЕО: ЦСКА вырвал победу, "Жальгирис" крупно проиграл

В середине заключительной четверти хозяева паркета были впереди с перевесом в 15 очков, но на последней минуте баски догнали соперника. ЦСКА спас Дэрран Хиллиард, забросивший мяч с дальней дистанции за 23 секунды до сирены. Американец стал самым результативным игроком встречи, набрав 31 очко.

Выступающий за "Басконию" 21-летний эстонский форвард Сандер Райесте, как и в предыдущих матчах, на площадку не выходил, хотя нынешний сезон Евролиги он начинал в стартовой пятерке чемпиона Испании.

После победы над басками ЦСКА (5-3) прочно закрепился в зоне плей-офф. Следующий поединок армейцы проведут 17 ноября в гостях с "Жальгирисом" (5-3), который в 8-м туре регулярного чемпионата Евролиги крупно проиграл на выезде израильскому "Маккаби" - 57:85 (23:53).

В регулярном чемпионате Евролиги уверенно лидирует испанская "Барселона" (7-1). В очередном туре каталонцы победили дома турецкий "Фенербахче" - 97:55 (51:29).