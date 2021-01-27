ВИДЕО: ЦСКА вырвал победу в Германии, "Зенит" проиграл в Испании

В начале заключительной четверти ЦСКА уступал сопернику 5 очков, но сумел переломить ход поединка и одержал победу. Самым результативным игроком матча стал грузин Торнике Шенгелия - 20 очков.

В составе гостей отсутствовал лучший снайпер Майк Джеймс, набиравший в среднем по 20 очков за матч. Армейский клуб не комментирует ситуацию с американским легионером, зато ряд европейских изданий сообщили, что Джеймс покидает ЦСКА из-за конфликта в команде. Летом прошлого года американец заключил с российским клубом 3-летний контракт.

ЦСКА прервал серию из двух поражений подряд и сохранил за собой вторую строчку в таблице. На первом месте испанская "Барселона", обыгравшая дома петербургский "Зенит" - 85:81 (44:33).

После долгого перерыва в составе испанской "Басконии" появился на площадке эстонский легионер Сандер Райесте. В гостевом поединке с французским "Виллербанном" он вышел на паркет в стартовой пятерке. Отыграв 5 минут и совершив один неточный бросок, Райесте присел до конца матча на скамейку. "Баскония" проиграла французам, хотя к большому перерыву вела в счете с перевесом в 11 очков - 77:83 (46:35).

Следующий тур регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги будет сыгран 28-29 января.