ВИДЕО: ЦСКА вырвал победу у "Реала", "Зенит" обыграл "Жальгирис"

Судьба матча решалась на последней минуте. За 24 секунды до конца встречи "Реал" вырвался вперед на одно очко, но в оставшееся время хозяев паркета выручил американский защитник Майк Джеймс - он стал самым результативным игроком матча, набрав 28 очков.

"Жальгирис" проиграл 5 матчей подряд

Другой представитель российского баскетбола петербургский "Зенит" победил на выезде "Жальгирис" - 83:75 (45:32). Литовский клуб потерпел в Евролиге 5 поражений подряд.

Еще один участник Единой лиги ВТБ подмосковные "Химки" проиграли в гостях немецкой "Альбе" - 80:100 (44:50).

Испанская "Баскония", за которую выступает форвард сборной Эстонии Сандер Райесте, обыграла на выезде греческий "Олимпиакос" - 90:76 (67:58). Эстонский легионер на площадку не выходил.

Приедут ли россияне в сборную России?

Напомним, что в рамках отборочного турнира чемпионата Европы сборная России проведет в ближайшие дни два матча в Таллинне с Эстонией (28 ноября) и Италией (30 ноября).

В составе российской команды отсутствуют опытные игроки ЦСКА, "Зенита" и "Химок", хотя основную тяжесть борьбы в Евролиге - за исключением Алексея Шведа в "Химках" - несут на себе легионеры. Тренерский штаб сборной России все-таки надеется на небольшое подкрепление.