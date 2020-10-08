ВИДЕО: ЦСКА вырвал победу у "Маккаби", "Реал" крупно проиграл

Долгое время действующий чемпион Евролиги ЦСКА был с небольшим преимуществом впереди, но в заключительной четверти хозяева паркета вынуждены были догонять соперника. ЦСКА открыл счет победам в нынешнем сезоне Евролиги.

Один из фаворитов турнира "Анадолу Эфес" проиграл на своей площадке турецкое дерби "Фенербахче" - 71:80 (35:42).

Евролига (2-й тур)

ЦСКА (Россия) - Маккаби Т-А (Израиль) 76:72

Анадолу ЭФес (Турция) - Фенербахче (Турция) 71:80

Реал (Испания) - Валенсия (Испания) 77:93