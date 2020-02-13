ВИДЕО: ЦСКА уверенно победил чемпиона Эстонии
В очередном матче Единой лиги ВТБ баскетболисты таллиннского "Калев/Крамо" проиграли в гостях ЦСКА - 67:81 (39:49).
В очередном матче Единой лиги ВТБ баскетболисты таллиннского "Калев/Крамо" проиграли в гостях ЦСКА - 67:81 (39:49).
Уже в стартовой четверти хозяева паркета оторвались от эстонского клуба на 15 очков и спокойно довели поединок до победы.
Самым результивным игроком матча в составе эстонского клуба стал американец Кайл Виналес, набравший 14 очков.
Поединок первого круга в Таллинне также завершился крупной победой чемпиона Евролиги ЦСКА - 91:50.
Армейский клуб занимает второе место в турнирной таблице - 14 побед и 4 поражения. Калевцы проиграли в Единой лиге ВТБ два матча подряд и опустились на восьмое место (7-10).
Следующий поединок калевцы проведут 29 февраля в гостях с казанским клубом УНИКС.
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