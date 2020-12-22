ВИДЕО: ЦСКА убегает от "Барселоны", "Зенит" установил рекорд

ЦСКА закрепился на первом месте в турнирной таблице - 13 побед и 3 поражения. До конца года армейцы проведут еще один поединок регулярного чемпионата с итальянским "Миланом".

Ближайший преследователь испанская "Барселона" (11-5) потерпела второе поражение подряд, проиграв в гостях турецкому "Эфесу" - 79:86 (43:43).

Петербургский "Зенит" (9-5) крупно победил на своей площадке сербскую "Црвену Звезду" - 98:69 (48:37). Питерцы установили клубный рекорд по количеству побед за сезон в регулярном чемпионате.