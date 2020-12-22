22.12.2020, 23:50

ВИДЕО: ЦСКА убегает от "Барселоны", "Зенит" установил рекорд


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ВИДЕО: ЦСКА убегает от "Барселоны", "Зенит" установил рекорд
Mike JamesEPA

В регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги 11 матчей подряд выиграл ЦСКА. В очередном туре действующий чемпион обыграл в гостях французский "Виллербанн" - 87:78 (46:41). Американский легионер ЦСКА Майк Джеймс набрал 31 очко.

ЦСКА закрепился на первом месте в турнирной таблице - 13 побед и 3 поражения. До конца года армейцы проведут еще один поединок регулярного чемпионата с итальянским "Миланом".

Ближайший преследователь испанская "Барселона" (11-5) потерпела второе поражение подряд, проиграв в гостях турецкому "Эфесу" - 79:86 (43:43).

Петербургский "Зенит" (9-5) крупно победил на своей площадке сербскую "Црвену Звезду" - 98:69 (48:37). Питерцы установили клубный рекорд по количеству побед за сезон в регулярном чемпионате.

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