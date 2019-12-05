05.12.2019, 21:25

ВИДЕО: ЦСКА сломал "Жальгирис" в овертайме. Выручил американец


EST 1
CSKA vs Zalgiris
CSKA vs ZalgirisFoto: Gavriil Grigorov/TASS

В стартовом матче очередного тура баскетбольной Евролиги действующий чемпион ЦСКА одолел в овертайме литовский "Жальгирис" - 85:82 (32:31, 69:69).

Самым результативным игроком матча стал американский легионер ЦСКА Майк Джеймс, набравший 19 очков. Причем 10 из них он забросил на последней минуте овертайма.

Читайте также: