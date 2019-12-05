05.12.2019, 21:25
ВИДЕО: ЦСКА сломал "Жальгирис" в овертайме. Выручил американец
В стартовом матче очередного тура баскетбольной Евролиги действующий чемпион ЦСКА одолел в овертайме литовский "Жальгирис" - 85:82 (32:31, 69:69).
В стартовом матче очередного тура баскетбольной Евролиги действующий чемпион ЦСКА одолел в овертайме литовский "Жальгирис" - 85:82 (32:31, 69:69).
Самым результативным игроком матча стал американский легионер ЦСКА Майк Джеймс, набравший 19 очков. Причем 10 из них он забросил на последней минуте овертайма.
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