ВИДЕО: ЦСКА разобрался с "Фенербахче", "Химки" одолели "Милан"

Подмосковные "Химки" в заключительной четверти сломили дома сопротивление итальянского "Милана" - 87:79 (47:51).

Третий представитель российского баскетбола петербургский "Зенит" проиграл в гостях турецкому "Анадолу Эфес" - 88:90 (30:42). По ходу встречи турки выигрывали с перевесом в 25 очков, но едва не растеряли свое преимущество. Последнюю четверть "Зенит" выиграл со счетом 38:21.

В верхней части турнирной таблицы очень высокая плотность. По 6 побед одержали ЦСКА, "Химки", "Милан", "Анадолу Эфес", "Маккаби" и "Барселона".