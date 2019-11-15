ВИДЕО: ЦСКА разобрался с "Фенербахче", "Химки" одолели "Милан"
В 8-м туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги ЦСКА победил в Москве турецкий "Фенербахче" - 88:70 (39:34).
В 8-м туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги ЦСКА победил в Москве турецкий "Фенербахче" - 88:70 (39:34).
Подмосковные "Химки" в заключительной четверти сломили дома сопротивление итальянского "Милана" - 87:79 (47:51).
Третий представитель российского баскетбола петербургский "Зенит" проиграл в гостях турецкому "Анадолу Эфес" - 88:90 (30:42). По ходу встречи турки выигрывали с перевесом в 25 очков, но едва не растеряли свое преимущество. Последнюю четверть "Зенит" выиграл со счетом 38:21.
В верхней части турнирной таблицы очень высокая плотность. По 6 побед одержали ЦСКА, "Химки", "Милан", "Анадолу Эфес", "Маккаби" и "Барселона".
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