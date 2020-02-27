ВИДЕО: ЦСКА проиграл "Барселоне" на последней секунде
Программу очередного тура баскетбольной Евролиги открыли поединки в Санкт-Петербурге и Москве. Российские клубы потерпели в них поражения.
Программу очередного тура баскетбольной Евролиги открыли поединки в Санкт-Петербурге и Москве. Российские клубы потерпели в них поражения.
Переживающий не лучшие времена "Зенит" проиграл на своей площадке германской "Баварии" - 68:77 (36:40).
Драматично проходи поединок в Москве, где действующий чемпион ЦСКА принимал испанскую "Барселону". За 8 секунд до конца четвертой четверти гости оторвались на 3 очка. Но ЦСКА быстро сумел восстановить равновесие - 80:80.
Российская публика предвкушала овертайм, но форвард "Барсы" Никола Миротич оторвался от опеки и на последней секунде поединка установил окончательный результат - 80:82 (40:37).
ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице. Впереди турецкий "Анадолу Эфес", "Реал" и "Барселона".
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