ВИДЕО: ЦСКА проиграл "Барселоне", "Химки" уволили Куртинайтиса

Во второй четверти ЦСКА лидировал с перевесом в 12 очков, но за несколько минут растерял к большому перерыву все преимущество и вынужден был отыгрываться. Переломить ход матча действующему чемпиону Евролиги не удалось.

"Барселона" совершила удачный вояж в Россию, выиграв за несколько дней два матча. Несмотря на поражение, ЦСКА сохранил лидерство в турнирной таблице.

В параллельном матче петербургский "Зенит" победил на своей площадке "Жальгирис" - 77:65 (36:36). Литовский клуб совершил неудачный выезд в Россию, потерпев второе поражение подряд.

Третий представитель российского баскетбола подмосковные "Химки" проиграли в гостях турецкому клубу "Эвес Анадолу" - 60:99 (36:52). "Химки" проиграли в Евролиге 12 матчей подряд и расстались с главным тренером Римасом Куртинайтисом. Вместо 60-летнего литовца исполнять обязанности главного тренера будет российский специалист Андрей Мальцев.