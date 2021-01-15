ВИДЕО: ЦСКА проиграл "Барселоне", "Химки" уволили Куртинайтиса
В центральном матче недели баскетбольной Евролиги лидер регулярного чемпионата ЦСКА проиграл дома испанской "Барселоне" - 75:88 (41:42).
В центральном матче недели баскетбольной Евролиги лидер регулярного чемпионата ЦСКА проиграл дома испанской "Барселоне" - 75:88 (41:42).
Во второй четверти ЦСКА лидировал с перевесом в 12 очков, но за несколько минут растерял к большому перерыву все преимущество и вынужден был отыгрываться. Переломить ход матча действующему чемпиону Евролиги не удалось.
"Барселона" совершила удачный вояж в Россию, выиграв за несколько дней два матча. Несмотря на поражение, ЦСКА сохранил лидерство в турнирной таблице.
В параллельном матче петербургский "Зенит" победил на своей площадке "Жальгирис" - 77:65 (36:36). Литовский клуб совершил неудачный выезд в Россию, потерпев второе поражение подряд.
Третий представитель российского баскетбола подмосковные "Химки" проиграли в гостях турецкому клубу "Эвес Анадолу" - 60:99 (36:52). "Химки" проиграли в Евролиге 12 матчей подряд и расстались с главным тренером Римасом Куртинайтисом. Вместо 60-летнего литовца исполнять обязанности главного тренера будет российский специалист Андрей Мальцев.
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