ВИДЕО: ЦСКА прервал неудачную серию, "Жальгирис" лидирует в Евролиге

Очередной тур баскетбольной Евролиги открылся поединком в Москве, где ЦСКА одолел испанскую "Валенсию" - 84:75 (44:35). Действующий чемпион Евролиги одержал третью победу - предыдущие два матча армейский клуб проиграл.
В параллельном поединке литовский "Жальгирис" обыграл в гостях французский "Виллербанн" - 83:74 (41:50). Эта победа вывела "Жальгирис" (5-1) на первое место в турнирной таблице. В следующем туре литовский клуб будет принимать дома испанский "Реал", но из-за непростой эпидемиологической ситуации этот матч смогут посетить только 300 болельщиков.
Из-за пандемии коронавируса команды провели разное количество игр в регулярном чемпионате. Едиственным участником Евролиги, не потерпевшим еще ни одного поражения, остается "Зенит" (2-0).
Испанская "Баскония" (2-1), за которую выступает форвард сборной Эстонии Сандер Райесте, 30 октября будет принимать "Барселону" (4-1).
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