ВИДЕО: ЦСКА потерпел первое поражение, "Зенит" шокировал Литву

Литовский "Жальгирис" в драматичном поединке уступил дома в овертайме петербургскому "Зениту" - 70:82 (28:28, 62:62). Хозяева паркета ушли от поражения в основное время, реализовав на последних секундах три штрафных броска, однако в дополнительной пятиминутке российский клуб смял "Жальгирис".

18-летний эстонский талант Керр Крийза, дебютировавший в Евролиге на прошлой неделе, в заявку литовского клуба на этот раз не попал.

Накануне подмосковные "Химки" победили дома греческий "Панатинаикос" - 103:86 (50:55). Лучшим игроком поединка стал Алексей Швед, набравший 26 очков.

Лидирует в Евролиге испанская "Барселона", выигравшая все 5 проведенных матчей. Каталонцев по пятам преследуют ЦСКА и "Химки", у которых по 4 победы. Следующий тур регулярного чемпионата Евролиги пройдет 31 октября - 1 ноября. Интерес вызывает российское дерби в Санкт-Петербурге - "Зенит" против ЦСКА.