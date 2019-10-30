ВИДЕО: ЦСКА потерпел первое поражение, "Зенит" шокировал Литву

В пятом туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги первое поражение потерпел действующий чемпион ЦСКА. На своей площадке армейский клуб проиграл греческому "Олимпиакосу" - 79:84 (39:43).
Литовский "Жальгирис" в драматичном поединке уступил дома в овертайме петербургскому "Зениту" - 70:82 (28:28, 62:62). Хозяева паркета ушли от поражения в основное время, реализовав на последних секундах три штрафных броска, однако в дополнительной пятиминутке российский клуб смял "Жальгирис".
18-летний эстонский талант Керр Крийза, дебютировавший в Евролиге на прошлой неделе, в заявку литовского клуба на этот раз не попал.
Накануне подмосковные "Химки" победили дома греческий "Панатинаикос" - 103:86 (50:55). Лучшим игроком поединка стал Алексей Швед, набравший 26 очков.
Лидирует в Евролиге испанская "Барселона", выигравшая все 5 проведенных матчей. Каталонцев по пятам преследуют ЦСКА и "Химки", у которых по 4 победы. Следующий тур регулярного чемпионата Евролиги пройдет 31 октября - 1 ноября. Интерес вызывает российское дерби в Санкт-Петербурге - "Зенит" против ЦСКА.
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