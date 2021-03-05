05.03.2021, 02:30
ВИДЕО: ЦСКА потерпел крупнейшее поражение за 20 лет
В регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги ЦСКА проиграл в гостях турецкому клубу "Анадолу Эфес" - 70:100 (28:55).
В регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги ЦСКА проиграл в гостях турецкому клубу "Анадолу Эфес" - 70:100 (28:55).
Поражение с разницей 30 очков стало самым крупным для российского клуба за всю историю выступления в современной Евролиге с 2000 года. Ранее самым крупным проигрышем ЦСКА было поражение с разницей 26 очков от турецкого "Фенербахче" в 2013 году.
В поединке первого круга ЦСКА победил в декабре "Эфес" на своей площадке с перевесом 35 очков - 100:65.
Другой представитель российского баскетбола петербургский "Зенит" проиграл дома испанскому "Реалу" - 71:75 (29:38).
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