ВИДЕО: ЦСКА победил грозного соперника и вышел на первое место

Греческий гранд - один из самых неудобных соперников в Евролиге для ЦСКА. В предыдущем сезоне "Оли" выиграл у армейцев оба матча. Однако нынче упорной борьбы не получилось. ЦСКА был сильнее в каждой четверти и одержал заслуженную победу.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник ЦСКА Майк Джеймс, набравший 16 очков. Выигрышная серия армейского клуба в Евролиге составляет теперь 7 матчей. По количеству побед ЦСКА обошел "Барселону" и поднялся на первое место в турнирной таблице.

В следующем туре ЦСКА ждет российское дерби с "Химками", которые в рамках Единой лиги ВТБ победили в ноябре армейский клуб (86:78) .

В другом матче "Зенит" проиграл на своей площадке турецкому "Фенербахче" - 65:73 (32:45). Ценой неимоверных усилий питерцы в третьей четверти догнали соперника, но заключительный отрезок матча они провели неудачно, совершив много промахов и неподготовленных бросков.