ВИДЕО: ЦСКА переехал "Зенит", Жальгирис" победил "Фенербахче"
В шестом туре регулярного чемпионата Евролиги баскетболисты петербургского "Зенита" проиграли дома ЦСКА - 70:87 (37:48).
В шестом туре регулярного чемпионата Евролиги баскетболисты петербургского "Зенита" проиграли дома ЦСКА - 70:87 (37:48).
В третьей четверти ЦСКА выигрывал у питерцев 17 очков, однако "Зенит" предпринял мощный спурт (13:0) и сократил преимущество до минимума - 59:61. Однако в заключительной десятиминутке сказался опыт и класс действующего чемпиона ЦСКА.
Порадовал литовских болельщиков "Жальгирис". Каунасцы одолели в гостях турецкий "Фенербахче" - 79:76 (33:40).
Первое поражение в сезоне потерпела испанская "Барселона", проигравшая на везде итальянскому "Милану" - 70:83 (37:30). Каталонцы провалили последнюю четверть, проиграв ее со счетом 12:31.
Лидируют в Евролиге "Барселона", ЦСКА и "Милан", выигравшие по 5 матчей.
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