13.01.2021, 21:55

ВИДЕО: ЦСКА остановил "Жальгирис", "Зенит" проиграл "Баварии"


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Kalev Cramo vs Moskva CSKA
Moskva CSKAFoto: Martin Ahven, Õhtuleht

В очередном туре баскетбольной Евролиги ЦСКА победил в Москве литовский "Жальгирис" - 83:73 (45:32).

ЦСКА лидировал с первых секунд матча. Временами разрыв доходил до 18 очков. В начале заключительной четверти "Жальгирис" вплотную приблизился к сопернику (57:60), но догнать ЦСКА так и не сумел.

Действующий чемпион Евролиги ЦСКА прервал победную серию литовского клуба, которая насчитывала 6 матчей.

ЦСКА продолжает лидировать в регулярном чемпионате. Следующий матч армейцы проведут дома 15 января с ближайшим преследователем испанской "Барселоной".

Другой представитель российского баскетбола петербургский "Зенит" проиграл в гостях германской "Баварии" - 80:82 (40:32).

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