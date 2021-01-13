ВИДЕО: ЦСКА остановил "Жальгирис", "Зенит" проиграл "Баварии"
В очередном туре баскетбольной Евролиги ЦСКА победил в Москве литовский "Жальгирис" - 83:73 (45:32).
В очередном туре баскетбольной Евролиги ЦСКА победил в Москве литовский "Жальгирис" - 83:73 (45:32).
ЦСКА лидировал с первых секунд матча. Временами разрыв доходил до 18 очков. В начале заключительной четверти "Жальгирис" вплотную приблизился к сопернику (57:60), но догнать ЦСКА так и не сумел.
Действующий чемпион Евролиги ЦСКА прервал победную серию литовского клуба, которая насчитывала 6 матчей.
ЦСКА продолжает лидировать в регулярном чемпионате. Следующий матч армейцы проведут дома 15 января с ближайшим преследователем испанской "Барселоной".
Другой представитель российского баскетбола петербургский "Зенит" проиграл в гостях германской "Баварии" - 80:82 (40:32).
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