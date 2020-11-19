ВИДЕО: ЦСКА остановил "Баварию", "Химки" проиграли с трехзначным счетом

Долгое время в Мюнхене шла упорная борьба очко в очко, но ближе к концу матча ЦСКА оторвался от соперника и довел поединок до победы. Действующий чемпион Евролиги ЦСКА догнал в турнирной таблице "Баварию" - оба клуба выиграли по 7 матчей.

Другой представитель российского баскетбола "Химки" с трехзначным счетом проиграл на своей площадке турецкому "Эфесу" - 77:105 (51:58). Похоже, что победа в предыдущем туре над "Зенитом" отняла у подмосковного клуба слишком много сил. Лидер нападения "Химок" Алексей Швед набрал лишь 9 очков.

Испанская "Баскония", за которую выступает форвард сборной Эстонии Сандер Райесте победила дома греческий "Панатинаикос" - 93:72 (46:39). После долгого перерыва в составе басков на паркет вышел эстонский легионер. Райесте начал матч в стартовой пятерке, но спустя три минуты, допустив потерю мяча, покинул площадку. "Баскония" в этот момент уступала грекам со счетом 2:10. Больше в игру Райесте не вступал.