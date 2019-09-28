ВИДЕО: ЦСКА неудачно стартовал в Единой лиге ВТБ

В прошлом сезоне ЦСКА выиграл Евролигу, но в межсезонье состав армейского клуба претерпел серьезные изменения. Покинули команду ведущие легионеры - Нандо Де Коло, Серхио Родригес, Кори Хиггинс, Отелло Хантер.

Чемпион Эстонии таллиннский "Калев/Крамо" стартовый поединок в Единой лиге ВТБ проведет 29 сентября дома против подмосковных "Химок" (начало в 16:00).