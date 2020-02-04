ВИДЕО: ЦСКА не смог сдержать Ларкина и проиграл в Евролиге

По ходу первой половины матча хозяева паркета уступали 11 очков, но к большому перерыву армейцы сократили этот разрыв.

В заключительной четверти ЦСКА несколько раз вырывался вперед. Однако удержать победный счет и лидера атак "Эфеса" Шейна Ларкина - он набрал 23 очка - действующий чемпион не смог.

Турецкий клуб взял реванш у ЦСКА за поражение в финале Евролиги и в поединке первого круга.

В другом матче литовский "Жальгирис" разбил дома греческий "Олимпиакос" - 94:69 (46:37).

"Эфес Анадолу" продолжает лидировать в Евролиге - 20 побед и 3 поражения. На втором месте испанский "Реал" (17-6). ЦСКА выпал из тройки лидеров (16-7).