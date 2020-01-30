30.01.2020, 20:50
ВИДЕО: ЦСКА не оставил шанса "Химкам" в Евролиге
В стартовом матче 22-го тура баскетбольной Евролиги действующий чемпион ЦСКА победил подмосковные "Химки" - 78:69 (40:32).
В стартовом матче 22-го тура баскетбольной Евролиги действующий чемпион ЦСКА победил подмосковные "Химки" - 78:69 (40:32).
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице (16-6), "Химки пытаются попасть в зону плей-офф (9-13).
В поединке первого круга Евролиги ЦСКА также одержал победу в российском дерби - 99:86.
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