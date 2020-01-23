ВИДЕО: ЦСКА и "Зенит" одержали победы в Евролиге

Действующий чемпион ЦСКА победил дома испанскую "Валенсию" - 81:70 (42:39), а петербургский "Зенит" одолел на своем паркете греческий "Олимпиакос" - 91:87 (45:43).

Третий представитель российского баскетбола подмосковные "Химки" сыграют в гостях с испанской "Басконией" (начало матча в 22:00).