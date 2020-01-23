23.01.2020, 21:45
ВИДЕО: ЦСКА и "Зенит" одержали победы в Евролиге
Программу 21-го тура баскетбольной Евролиги открыли два поединка с участием российских клубов.
Программу 21-го тура баскетбольной Евролиги открыли два поединка с участием российских клубов.
Действующий чемпион ЦСКА победил дома испанскую "Валенсию" - 81:70 (42:39), а петербургский "Зенит" одолел на своем паркете греческий "Олимпиакос" - 91:87 (45:43).
Третий представитель российского баскетбола подмосковные "Химки" сыграют в гостях с испанской "Басконией" (начало матча в 22:00).
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
В США заявили о перемещении человека в любое место Земли за 1 час
Малышева объяснила, почему Павленко не предотвратил у себя рак
Расстрел россиянок на курорте: за убийцу готовы заплатить
Спальня на даче: стильные решения для уютного дачного домика