23.01.2020, 21:45

ВИДЕО: ЦСКА и "Зенит" одержали победы в Евролиге


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Kalev Cramo vs Moskva CSKA
Kalev Cramo vs Moskva CSKAFoto: Martin Ahven, Õhtuleht

Программу 21-го тура баскетбольной Евролиги открыли два поединка с участием российских клубов.

Действующий чемпион ЦСКА победил дома испанскую "Валенсию" - 81:70 (42:39), а петербургский "Зенит" одолел на своем паркете греческий "Олимпиакос" - 91:87 (45:43).

Третий представитель российского баскетбола подмосковные "Химки" сыграют в гостях с испанской "Басконией" (начало матча в 22:00).

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