ВИДЕО: ЦСКА, "Химки" и "Жальгирис" одержали гостевые победы в Евролиге

Армейский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице - 17 побед и 8 поражений. Впереди турецкий "Анадолу", испанские клубы "Реал" и "Барселона". В следующем туре ЦСКА будет принимать дома "Барсу".

Успешно сыграли на выезде и подмосковные "Химки" (11-14), одолевшие итальянский "Милан" - 78:69 (39:38). Этот успех позволил российскому клубу ворваться в зону плей-офф.

Литовский "Жальгирис" (10-15) победил в гостях испанскую "Басконию" - 74:50 (30:35). От попадания в зону плей-офф литовцев отделяет одна победа.

До финиша регулярного чемпионата командам осталось провести по 9 матчей.