ВИДЕО: ЦСКА чудом избежал очередного поражения в Евролиге

В третьей четверти ЦСКА вел с перевесом в 25 очков, но умудрился растерять это прреимущество. В конце матча гости уступали 73:74, но ЦСКА спас вернувшийся после трехнедельного перерыва в команду Майк Джеймс. За пару секунд до конца встречи он реализовал два штрафных и принес ЦСКА победу. Российский клуб по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице, уступая только испанской "Барселоне"

Другой представитель российского баскетбола петербургский "Зенит" проиграл на своей площадке испанской "Валенсии" - 62:91 (41:44).

Флагман литовского баскетбола "Жальгирис" оказал упорное сопротивление в гостях испанскому "Реалу" - 58:70 (31:36).