28.12.2019, 18:55

ВИДЕО: Чемпион Эстонии выиграл труднейший поединок в Латвии


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Korvpall: Kalev/Cramo vs Ventspils
Korvpall: Kalev/Cramo vs VentspilsFoto: Priit Simson

Чемпион Эстонии по бакскетболу таллиннский "Калев/Крамо" победил в рамках эстонско-латвийской лиги действующего чемпиона "Вентспилс" - 86:85 (48:38)

По ходу встречи калевцы выигрывали с перевесом в 15 очков, но в заключительной четверти с большим трудом сумели удержать преимущество.

Эстонский клуб созранил третье место в турнирной таблице - 11 побед и 2 поражения. Лидируют в турнире латвийские клубы "Огре" (15-0) и ВЭФ (15-0).

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