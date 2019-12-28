28.12.2019, 18:55
ВИДЕО: Чемпион Эстонии выиграл труднейший поединок в Латвии
Чемпион Эстонии по бакскетболу таллиннский "Калев/Крамо" победил в рамках эстонско-латвийской лиги действующего чемпиона "Вентспилс" - 86:85 (48:38)
Чемпион Эстонии по бакскетболу таллиннский "Калев/Крамо" победил в рамках эстонско-латвийской лиги действующего чемпиона "Вентспилс" - 86:85 (48:38)
По ходу встречи калевцы выигрывали с перевесом в 15 очков, но в заключительной четверти с большим трудом сумели удержать преимущество.
Эстонский клуб созранил третье место в турнирной таблице - 11 побед и 2 поражения. Лидируют в турнире латвийские клубы "Огре" (15-0) и ВЭФ (15-0).
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