ВИДЕО: Чемпион Эстонии выиграл труднейший поединок в Латвии

По ходу встречи калевцы выигрывали с перевесом в 15 очков, но в заключительной четверти с большим трудом сумели удержать преимущество.

Эстонский клуб созранил третье место в турнирной таблице - 11 побед и 2 поражения. Лидируют в турнире латвийские клубы "Огре" (15-0) и ВЭФ (15-0).