ВИДЕО: Чемпион Эстонии шокировал российский топ-клуб

Ключевой в этом поединке стала вторая десятиминутка, которую калевцы выиграли со счетом 27:8! Преимущество к большому перерыву составило в 20 очков. Во второй половине матча калевцы удержали этот перевес.

"Калев/Крамо" опережает ЦСКА

Самым результивным у победителей стал латвийский легионер Айгарс Шкеле - 15 очков. Еще три игрока - Кристьян Кангур, Кайл Виналес и Сандер Райесте - набрали по 14 очков.

"Калев/Крамо" и УНИКС в Единой лиге ВТБ провели между собой 20 матчей. Эстонский клуб лишь второй раз в истории сумел победить российский клуб.

Без поражений в Единой лиге ВТБ выступают только подмосковные "Химки" и петербургский "Зенит". "Калевцы одержали вторую победу подряд и занимают третье место в турнирной таблице. Многократный чемпион ЦСКА потерпел два поражения в трех матчах и занимает 9-е место.

Впереди битва с "Зенитом"

"Поздравляю "«Калев". Эстонская команда провела очень хороший матч. Для нас это большой шок. Есть вещи, которые я не могу объяснить. Может быть, мы немного недооценили соперника", - сказал главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис.

Следующий поединок в Единой лиге ВТБ "Калев/Крамо" проведет 21 октября дома с петербургским "Зенитом".