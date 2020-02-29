ВИДЕО: Чемпион Эстонии проиграл в Казани и вылетел из зоны плей-офф

Поединок первого круга в Таллинне завершился в октябре сенсационной победой калевцев - 85:63. В ответном матче УНИКС не оставил эстонскому клубу никаких шансов.

21 очко Виналеса не помогло эстонскому клубу

По ходу встречи преимущество хозяев паркета достигало 25 очков, но чемпион Эстонии в последней четверти значительно сократил отставание.

Самым результативным игроком матча стал американский легионер эстонского клуба Кайл Виналес, набравший 21 очко.

"Это был первый поединок после перерыва на матчи национальных сборных. У нас выпали три игрока, поэтому очень сложно было ожидать хорошей игры. Очень рад, что команда не сдавалась и боролась до самого конца", - отметил наставник эстонского клуба Робертс Штельмахерс.

Шанс на плей-офф тает

Поражение в Казани значительно осложнило шансы калевцев на попадание в плей-офф. Эстонский клуб вытеснил из восьмерки один из прямых конкурентов "Нижний Новгород", прервавший 8-матчевую победную серию краснодарского "Локомотива" - 96:93 (49:42).

Чемпион Эстонии опустился на 10-е место - 7 побед и 11 поражений. В турнирной таблице команды расположились плотной группой: сразу 6 клубов ("Енисей", "Парма", "Зенит", "Зелена Гура", "Нижний Новгород" и "Калев") выиграли по 7 матчей. Однако эстонский клуб провел на одну-две встречи больше конкурентов.

Календарь чемпиона Эстонии

До финиша регулярного чемпионата калевцам осталось провести 6 поединков. Вот как выглядит календарь оставшихся игр:

8 марта Астана (Казахстан) - Калев

12 марта Калев - Локомотив/Кубань (Краснодар)