ВИДЕО: Чемпион Эстонии проиграл в Казани и вылетел из зоны плей-офф

В регулярном чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболисты таллиннского "Калев/Крамо" проиграли в гостях казанскому клубу УНИКС - 76:87 (34:54).
Поединок первого круга в Таллинне завершился в октябре сенсационной победой калевцев - 85:63. В ответном матче УНИКС не оставил эстонскому клубу никаких шансов.
21 очко Виналеса не помогло эстонскому клубу
По ходу встречи преимущество хозяев паркета достигало 25 очков, но чемпион Эстонии в последней четверти значительно сократил отставание.
Самым результативным игроком матча стал американский легионер эстонского клуба Кайл Виналес, набравший 21 очко.
"Это был первый поединок после перерыва на матчи национальных сборных. У нас выпали три игрока, поэтому очень сложно было ожидать хорошей игры. Очень рад, что команда не сдавалась и боролась до самого конца", - отметил наставник эстонского клуба Робертс Штельмахерс.
Шанс на плей-офф тает
Поражение в Казани значительно осложнило шансы калевцев на попадание в плей-офф. Эстонский клуб вытеснил из восьмерки один из прямых конкурентов "Нижний Новгород", прервавший 8-матчевую победную серию краснодарского "Локомотива" - 96:93 (49:42).
Чемпион Эстонии опустился на 10-е место - 7 побед и 11 поражений. В турнирной таблице команды расположились плотной группой: сразу 6 клубов ("Енисей", "Парма", "Зенит", "Зелена Гура", "Нижний Новгород" и "Калев") выиграли по 7 матчей. Однако эстонский клуб провел на одну-две встречи больше конкурентов.
Календарь чемпиона Эстонии
До финиша регулярного чемпионата калевцам осталось провести 6 поединков. Вот как выглядит календарь оставшихся игр:
8 марта Астана (Казахстан) - Калев
12 марта Калев - Локомотив/Кубань (Краснодар)
22 марта Калев - Парма (Пермь)
29 марта Калев - Нижний Новгород
5 апреля Зелена Гура (Польша) - Калев
26 апреля Цмоки (Беларусь) - Калев
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