ВИДЕО: Чемпион Эстонии проиграл "Енисею". Следующий матч с ЦСКА

Сибиряки впервые за три года сумели обыграть эстонский клуб. Ключевой в поединке с прямым конкурентом стала третья четверть, которую калевцы проиграли со счетом 18:30.

"Не могу сказать, что мои игроки не боролись, но, видимо, не получилось - где-то не пошел бросок. Нашей команде нужно демонстрировать высокий уровень игры, чтобы побеждать команды Единой Лиги ВТБ", - так прокомментировал результат матча главный тренер "Калева" Робертс Штельмахерс.

Несмотря на поражение, эстонский клуб сохранил место в зоне плей-офф, опустившись на 7-е место (7 побед и 9 поражений). Следующий поединок чемпион Эстонии проведет 13 февраля в гостях с ЦСКА. Армейцы в очередном туре победили в гостях казахстанскую "Астану" - 95:72 (43:30).

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ лидируют по-прежнему подмосковные "Химки" (16-1), опережающие ЦСКА (13-4) и краснодарский "Локомотив" (13-4).