ВИДЕО: Чемпион Эстонии потерпел второе поражение в Единой лиге ВТБ

Перед матчем наставник российского клуба Римас Куртинайтис испытывал серьезные кадровые проблемы. После домашнего поединка Евролиги с греческим "Панатинаикосом" три игрока основного состава (Сергей Воронов, Янис Тимма и Джордан Мики) сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию и отправились на самоизоляцию. К тому же до сих по не может выйти на площадку лучший снайпер команды Алексей Швед.

Несмотря на ощутимые кадровые потери, "Химки" сразу же захватили инициативу. Во второй четверти отрыв составлял 10-12 очков, но к большому перерыву калевцы уступали лишь "-5".

Ключевой стала третья четверть, которую хозяева паркета выиграли со счетом 19:10. Добившись комфортного преимущества "Химки" спокойно довели матч до победы.

Самым результативным игроком встречи стал швед Йонас Жеребко ("Химки") - 30 очков. В составе эстонского клуба выделялись американцы Девин Томас и Гейб Билер, набравшие по 13 очков.

"Многие из тех, кто сегодня сыграл, проводят в Лиге ВТБ первый год и пока не понимают, насколько сильные команды выступают в этом турнире. Мы ищем форварда и центрового, но сейчас не так легко найти игроков, да и ситуация с коронавирусом не способствует тому, что люди могут легко приехать в Таллинн. Этот год будет нервозным", - так прокомментировал ход поединка в Подмосковье наставник калевцев Робертс Штельмахерс.

Эстонский клуб проиграл оба стартовых матча в Единой лиге ВТБ. Следующий матч калевцы проведут 11 октября в гостях против краснодарского "Локомотива".