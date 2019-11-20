ВИДЕО: Чемпион Эстонии подарил победу латвийскому клубу

В поединке чемпионата эстонско-латвийской баскетбольной лиги таллиннский "Калев/Крамо" проиграл на своей площадке в овертайме лидеру турнира "Огре" - 92:95 (40:40, 81:81).
Калевцы долгое время уступали сопернику, но в четвертой десятиминутке переломили ход встречи и были очень близки к победе. "Огре" сумел избежать поражения и перевел игру в овертайм за пять секунд до сирены дальним броском из-за дуги.
В дополнительной пятиминутке калевцы вышли вперед, но латвийский клуб совершил спурт и вырвал победу.
"Огре" лидирует в эстонско-латвийской баскетбольной лиге (10-0). Следом расположились рижский ВЭФ (8-0), "Калев/Крамо" (7-2) и "Вентспилс" (7-2).
События: Мигранты получили право бесплатного проезда в Германии
Астрофизики зафиксировали 2 самых мощных гамма-всплеска в истории
Дурова предостерегли от попыток дискредитировать WhatsApp
Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома