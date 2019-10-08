ВИДЕО: Чемпион Эстонии одержал неожиданную победу в России

Хозяева паркета считались фаворитами поединка, но калевцы удивили нижегородский клуб и его болельщиков.

В середине заключительной четверти эстонский клуб выигрывал с перевесом в 11 очков, но вскоре это преимущество растаяло до минимума. Однако благодаря точным броскам из-за дуги, гости сумели удержать победный счет.

Самым результативным игроком матча стал латвийский легионер эстонского клуба Айгарс Шкеле, набравший 21 очко.

Следующие два поединка калевцы проведут дома. 12 октября они будут принимать казанский УНИКС, а 21 октября сыграют с петербургским "Зенитом", который накануне победил в Москве ЦСКА - 82:79 (46:49).