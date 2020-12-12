ВИДЕО: Чемпион Эстонии крупно проиграл на берегах Волги

Судьба встречи была решена по сути к большому перерыву. УНИКС имел комфортное преимущество в 15 очков и спокойно довел матч до победы.

Без двух ведущих игроков

Самым результативным игроком матча стал американский легионер эстонского клуба Маркус Кин - 18 набранных очков, 5 подборов и 8 результативных передач, но его усилий оказалось недостаточно для победы.

В Казань калевцы отправились без двух ведущих игроков. Присоединившийся недавно к команде Янари Йыэсаар не смог получить российскую визу, а американец Чавон Льюис восстанавливается после травмы.

Впереди выезд в Нижний Новгород

"Мы играли против очень серьезного соперника. Наша команда сейчас еще строится, некоторые игроки только приехали, поэтому полного взаимопонимания пока нет", - так прокомментировал исход встречи наставник калевцев Робертс Штельмахерс.

Эстонский клуб с одной победой находится в подвале турнирной таблицы. До конца года у калевцев запланирован еще один выезд в Россию - 28 декабря они сыграют в гостях с "Нижним Новгородом".