29.01.2020, 20:55

ВИДЕО: Бывший гранд эстонского баскетбола крупно проиграл чемпиону


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В поединке эстонско-латвийской баскетбольной лиги чемпион страны таллиннский "Калев/Крамо" победил на своей площадке Тартуский университет - 87:62 (49:23).

Калевцы замыкают лидирующую тройку - 19 побед и 3 поражения. Впереди только два латвийских клуба "Огре" (19-1) и ВЭФ (18-1). Некогда грозные тартусцы балансируют в зоне плей-офф (7-11).

Первая очная встреча соперников в Тарту также завершилась победой "Калев/Крамо" - 94:71.

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