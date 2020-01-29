ВИДЕО: Бывший гранд эстонского баскетбола крупно проиграл чемпиону

Калевцы замыкают лидирующую тройку - 19 побед и 3 поражения. Впереди только два латвийских клуба "Огре" (19-1) и ВЭФ (18-1). Некогда грозные тартусцы балансируют в зоне плей-офф (7-11).

Первая очная встреча соперников в Тарту также завершилась победой "Калев/Крамо" - 94:71.