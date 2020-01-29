29.01.2020, 20:55
ВИДЕО: Бывший гранд эстонского баскетбола крупно проиграл чемпиону
В поединке эстонско-латвийской баскетбольной лиги чемпион страны таллиннский "Калев/Крамо" победил на своей площадке Тартуский университет - 87:62 (49:23).
В поединке эстонско-латвийской баскетбольной лиги чемпион страны таллиннский "Калев/Крамо" победил на своей площадке Тартуский университет - 87:62 (49:23).
Калевцы замыкают лидирующую тройку - 19 побед и 3 поражения. Впереди только два латвийских клуба "Огре" (19-1) и ВЭФ (18-1). Некогда грозные тартусцы балансируют в зоне плей-офф (7-11).
Первая очная встреча соперников в Тарту также завершилась победой "Калев/Крамо" - 94:71.
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