ВИДЕО: Бросок на миллион! Болельщик ЦСКА забросил мяч с центра площадки

В перерыве матча на "Мегаспорт-Арене" был организован традиционный конкурс бросков с центра площадки.

Москвитин со второй попытки попал в корзину и стал обладателем денежного приза в размере 1 млн рублей (примерно 14 000 евро).

"Годы упорных тренировок. Значит я не зря тренировался, - так прокомментировал свой успех снайпер. - Сделаю ставку в букмекерской конторе. Часть суммы вложу в российскую криптовалюту КИРкоин. Надо вкладываться и приумножать деньги".