10.10.2019, 23:55

ВИДЕО: Бросок на миллион! Болельщик ЦСКА забросил мяч с центра площадки


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korvpallFoto: Ago Tammik

Во втором туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги ЦСКА победил дома германскую "Баварию" - 79:68 (47:40). Правда, главным героем этого вечера стали не игроки армейского клуба, а болельщик Роман Москвитин.

В перерыве матча на "Мегаспорт-Арене" был организован традиционный конкурс бросков с центра площадки.

Москвитин со второй попытки попал в корзину и стал обладателем денежного приза в размере 1 млн рублей (примерно 14 000 евро).

"Годы упорных тренировок. Значит я не зря тренировался, - так прокомментировал свой успех снайпер. - Сделаю ставку в букмекерской конторе. Часть суммы вложу в российскую криптовалюту КИРкоин. Надо вкладываться и приумножать деньги".

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