12.01.2021, 20:55

ВИДЕО: "Барселона" покорила подмосковные Мытищи


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ВИДЕО: "Барселона" покорила подмосковные Мытищи
Khimki vs BarcelonaEPA

Программу очередного тура баскетбольной Евролиги
открыл поединок в Мытищах, где подмосковные "Химки" проиграли испанской "Барселоне" - 75:87 (48:54).

Самым результативным игроком матча стал Алексей Швед ("Химки"), набравший 23 очка.

Соперники находятся на разных полюсах турнирной таблицы. "Химки" прочно застолбили за собой последнее место (2 выигранных матча и 17 поражений). "Барселона" (13-6) занимает второе место, пропустив вперед только ЦСКА.

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