12.01.2021, 20:55
ВИДЕО: "Барселона" покорила подмосковные Мытищи
Программу очередного тура баскетбольной Евролиги
открыл поединок в Мытищах, где подмосковные "Химки" проиграли испанской "Барселоне" - 75:87 (48:54).
Программу очередного тура баскетбольной Евролиги
открыл поединок в Мытищах, где подмосковные "Химки" проиграли испанской "Барселоне" - 75:87 (48:54).
Самым результативным игроком матча стал Алексей Швед ("Химки"), набравший 23 очка.
Соперники находятся на разных полюсах турнирной таблицы. "Химки" прочно застолбили за собой последнее место (2 выигранных матча и 17 поражений). "Барселона" (13-6) занимает второе место, пропустив вперед только ЦСКА.
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