05.12.2020, 20:10

ВИДЕО: Американец показал пярнуской публике средний палец

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В поединке регулярного чемпионата эстонско-латвийской баскетбольной лиги пярнуский "Садам" победил на своей площадке таллиннский "Калев/Крамо" - 79:74 (44:36). В концовке матча американский легионер калевского клуба Маркус Кин показал пярнуской публике средний палец и получил за это технический фол.

Результат матча в Пярну поменял соперников местами в турнирной таблице эстонской подгруппы. Лидерство захватил "Садам" (10-2). "Калев/Крамо" опустился на второе место (8-2).

Напомним, что несколько дней назад калевцы разгромил команду Тартуского университета с разницей 64 очка.

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