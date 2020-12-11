11.12.2020, 21:05
ВИДЕО: 8 матчей без поражений - ЦСКА продлил победную серию в Евролиге
В регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги ЦСКА выиграл российское дерби у подмосковных "Химок" - 96:87 (52:43).
В регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги ЦСКА выиграл российское дерби у подмосковных "Химок" - 96:87 (52:43).
Самым результативным игроком матча стал американский защитник ЦСКА Майк Джеймс - на его счету 36 очков. Лидер атак "Химок" Алексей Швед набрал 26 очков.
Накануне третий представитель российского баскетбола в Евролиге петербургский "Зенит" проиграл в гостях испанскому "Реалу" - 72:79 (31:36).
ЦСКА выиграл в Евролиге 8 матчей подряд и продолжает находиться во главе турнирной таблицы. На следующей неделе будут сыграны два тура. ЦСКА сыграет дома с турецким "Эфесом" и "Зенитом".
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