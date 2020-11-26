ВИДЕЛ: ЦСКА вырвал победу у "Реала", "Зенит" победил "Жальгирис"

Судьба матча решалась на последней минуте. За 24 секунды до конца встречи "Реал" вырвался вперед на одно очко, но в оставшееся время хозяев паркета выручил американский защитник Майк Джеймс - он стал самым результативным игроком матча, набрав 28 очков.

Другой представитель российского баскетбола "Зенит" победил в Литве "Жальгирис" - 83:75 (45:32).

Напомним, что в рамках отборочного турнира чемпионата Европы сборная России проведет в ближайшие дни два матча в Таллинне с Эстонией (28 ноября) и Италией (30 ноября). В составе российской команды отсутствуют ведущие игроки ЦСКА, "Зенита" и "Химок", однако тренерский штаб сборной России все-таки надеется на небольшое подкрепление.