30.01.2020, 10:40

Ванесса Брайант впервые публично отреагировала на гибель мужа и дочери


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Kobe Bryant koos abikaasa Vanessa (vasakul) ja tütarde Natalia ja Giannaga. Koos korvpalliässaga hukkus kopteriõnnetuses ka Gianna.
Kobe Bryant koos abikaasa Vanessa (vasakul) ja tütarde Natalia ja Giannaga. Koos korvpalliässaga hukkus kopteriõnnetuses ka Gianna.Foto: Richard Shotwell, AP/Scanpix

Ванесса Брайант, супруга легенды НБА Кобе Брайанта, впервые публично отреагировала на гибель экс-игрока ”Лейкерс” и их 13-летней дочери Джанны в авиакатастрофе. Перевод ее письма публикует sports.ru.

”Мои девочки и я хотим поблагодарить миллионы людей, которые выразили поддержку и любовь в этот ужасный момент. Спасибо за ваши молитвы. Они очень нужны нам. Мы поражены внезапной потерей моего обожаемого мужа Кобе — потрясающего отца наших детей; и моей прекрасной, светлой Джанны — любящей, вдумчивой и восхитительной дочери, замечательной сестры Натальи, Бьянки и Капри.

Мы также переживаем за семьи, которые потеряли своих близких в воскресенье. Мы глубоко разделяем их горе.

Не хватает слов, чтобы описать ту боль, которую мы сейчас испытываем. Мне становится легче от осознания того, что Кобе и Джиджи знали, как сильно их любят. Нам так повезло иметь их в своей жизни. Мне бы хотелось, чтобы они оставались с нами всегда. Это ниспосланное нам счастье забрали у нас слишком рано.

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Мне пока непонятно, что ждет нас дальше — невозможно представить жизнь без них. Но мы просыпаемся каждый день, стараясь идти вперед, потому что Кобе и наша малышка Джиджи светят нам, чтобы показать путь. Наша любовь к ним бесконечна и неизмерима. Я просто хотела бы иметь возможность обнять их, поцеловать и благословить. Чтобы они были здесь с нами, всегда.

Спасибо, что делитесь с нами вашей радостью, вашим горем и поддерживаете нас. Мы рассчитываем на ваше уважение к нашей частной жизни, которое понадобится, чтобы мы могли справиться в этой новой для нас реальности.

Большое спасибо за то, что вы вознесли нас в своих молитвах и за любовь к Кобе, Джиджи, Наталье, Бьянке, Капри и ко мне”, — написала Ванесса в инстаграме.

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My girls and I want to thank the millions of people who’ve shown support and love during this horrific time. Thank you for all the prayers. We definitely need them. We are completely devastated by the sudden loss of my adoring husband, Kobe — the amazing father of our children; and my beautiful, sweet Gianna — a loving, thoughtful, and wonderful daughter, and amazing sister to Natalia, Bianka, and Capri. We are also devastated for the families who lost their loved ones on Sunday, and we share in their grief intimately. There aren’t enough words to describe our pain right now. I take comfort in knowing that Kobe and Gigi both knew that they were so deeply loved. We were so incredibly blessed to have them in our lives. I wish they were here with us forever. They were our beautiful blessings taken from us too soon. I’m not sure what our lives hold beyond today, and it’s impossible to imagine life without them. But we wake up each day, trying to keep pushing because Kobe, and our baby girl, Gigi, are shining on us to light the way. Our love for them is endless — and that’s to say, immeasurable. I just wish I could hug them, kiss them and bless them. Have them here with us, forever. Thank you for sharing your joy, your grief and your support with us. We ask that you grant us the respect and privacy we will need to navigate this new reality. To honor our Team Mamba family, the Mamba Sports Foundation has set up the MambaOnThree Fund to help support the other families affected by this tragedy. To donate, please go to MambaOnThree.org. To further Kobe and Gianna’s legacy in youth sports, please visit MambaSportsFoundation.org. Thank you so much for lifting us up in your prayers, and for loving Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri and me. #Mamba #Mambacita #GirlsDad #DaddysGirls #Family ❤️

Публикация от Vanessa Bryant 🦋 (@vanessabryant)

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