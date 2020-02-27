"Валга-Валка" не явилась на два матча подряд. Это дисквалификация

За неявку на игры с "Калев"/ТУ и "Талтехом" команда из пограничного города - она занимала последнее место в турнирной таблице - получила два технических поражения со счетом 0:20.

В соответствии с положением эстонско-латвийской баскетбольной лиги две неявки на матчи означают дисквалификацию.

За четыре тура до финиша первого этапа в эстонско-латвийской лиге лидируют "Огре" (23-1), рижский ВЭФ (22-2) и таллиннский "Калев/Крамо" (21-3).