"Валга-Валка" не явилась на два матча подряд. Это дисквалификация
Для баскетбольной команды "Валга-Валка", выступающей в эстонско-латвийской лиге, сезон завершился досрочно, поскольку она не смогла выйти на площадку в двух матчах подряд.
Для баскетбольной команды "Валга-Валка", выступающей в эстонско-латвийской лиге, сезон завершился досрочно, поскольку она не смогла выйти на площадку в двух матчах подряд.
За неявку на игры с "Калев"/ТУ и "Талтехом" команда из пограничного города - она занимала последнее место в турнирной таблице - получила два технических поражения со счетом 0:20.
В соответствии с положением эстонско-латвийской баскетбольной лиги две неявки на матчи означают дисквалификацию.
За четыре тура до финиша первого этапа в эстонско-латвийской лиге лидируют "Огре" (23-1), рижский ВЭФ (22-2) и таллиннский "Калев/Крамо" (21-3).
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