В Зал славы эстонского баскетбола включен узник НКВД

Эстонский баскетбол отмечает в этом году 100-летний юбилей. Очередным членом Зала славы эстонского баскетбола стал человек с трагической судьбой Эрих Алтосаар (1908 – 1941).
Алтосаар был разносторонним спортсменом. В составе таллиннского "Калева" он 9 раз становился чемпионом Эстонии по волейболу, 4 раза по баскетболу и 1 раз в футболе.
На летней Олимпиаде-1936 в Берлине, в программу которой впервые был включен баскетбол, Алтосаар был знаменосцем сборной Эстонии на открытии Игр.
С 1934 года спортсмен работал в Политической полиции, которая занималась контрразведкой, защитой конституционного строя, расследованием антигосударственных преступлений.
В 1941 году Алтосаар был обвинен в антисоветской деятельности и арестован. Спортсмена-полицейского этапировали на север России. По приговору НКВД Алтосаар был расстрелян осенью в тюрьме Кирова.
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