В регламент эстонско-латвийской лиги внесено важное изменение

На первом этапе эстонские и латвийские клубы между собой не сыграют. Регулярный чемпионат пройдет в четыре круга внутри каждой из стран. По его итогам лучшие команды эстонской и латвийской групп выйдут в плей-офф.

В Латвии без поражений выступает рижский ВЭФ (7-0), опережающий "Вентспилс" (6-1) и "Огре" (3-3).

В эстонской группе лидирует многократный чемпион страны таллиннский "Калев/Крамо" (5-1), на втором месте пярнуский "Садам" (6-2), замыкает лидирующую тройку "Авис/Утилитас" (5-5).

15 ноября калевцы должны были принимать в рамках Единой лиги ВТБ белорусский "Цмоки", но эта игра перенесена на 9 декабря.