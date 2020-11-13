В регламент эстонско-латвийской лиги внесено важное изменение
Правление эстонско-латвийской баскетбольной лиги из-за распространения коронавируса вынуждено было внести важное изменение в регламент турнира.
Правление эстонско-латвийской баскетбольной лиги из-за распространения коронавируса вынуждено было внести важное изменение в регламент турнира.
На первом этапе эстонские и латвийские клубы между собой не сыграют. Регулярный чемпионат пройдет в четыре круга внутри каждой из стран. По его итогам лучшие команды эстонской и латвийской групп выйдут в плей-офф.
В Латвии без поражений выступает рижский ВЭФ (7-0), опережающий "Вентспилс" (6-1) и "Огре" (3-3).
В эстонской группе лидирует многократный чемпион страны таллиннский "Калев/Крамо" (5-1), на втором месте пярнуский "Садам" (6-2), замыкает лидирующую тройку "Авис/Утилитас" (5-5).
15 ноября калевцы должны были принимать в рамках Единой лиги ВТБ белорусский "Цмоки", но эта игра перенесена на 9 декабря.
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