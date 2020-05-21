В полицию по блату? Еще один спортсмен нашел работу в МуПо

Желтый жилет теперь носит и баскетболист Кент-Каарел Вене, выступаший последнее время за команду Тартуского университета. Его первый рабочий день ушел на знакомство с проблемными точками столицы, где любят собираться трудные подростки. На Штромке баскетболист провел беседу с владельцем собаки, который прогуливался со своим четвероногим другом без поводка.

Все вакансии заполнены

26-летний Вене будет заниматься в Муниципальной полиции проблемами несовершеннолетних. Новобранец МуПо из спортивной семьи. Его родители - известные в эстонском баскетболе тренеры, а старший брат Сийм-Сандер является одним из лидеров сборной Эстонии.

Возникает, правда, один вопрос - как Лепметс и Вене попали в ряды МуПо? Пресс-секретарь Муниципальной полиции Меэли Хунт сказала на днях в Õhtuleht, что "все места на 100 процентов заполнены, а последний конкурс на вакансию инспектора (патрульного) был в феврале".

Хочешь работу - вступай в партию

Помимо футболиста и баскетболиста, в Муниципальной полиции служат еще два тхэквондиста, что, впрочем, не удивляет. Мэр Таллинна Михаил Кылварт - многолетний президент Союза тхэквондо Эстонии.

На последних муниципальных выборах в Таллиннское горсобрание - они состоялись в 2017 году - многие аналитики отмечали, что Центристская партия испытывает проблемы c поиском кандидатов. Похоже, что спортивная бригада МуПо на ближайших выборах должна придать новые краски политической силе.