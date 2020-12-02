02.12.2020, 21:00

В битве гигантов эстонского баскетбола зафиксирован неприличный счет


EST

После паузы, вызванной матчами национальных сборных, возобновился регулярный чемпионат эстонско-латвийской баскетбольной лиги. Таллиннский "Калев/Крамо" разгромил на своей площадке Тартуский университет с разницей 64 очка - 110:46 (53:22).

Последнюю четверть чемпион Эстонии выиграл со счетом 35:8. Самым результативным игроком матча стал калевский центровой Рауно Нургер, набравший 32 очка. Хозяева паркета использовали в этом матче только 8 игроков.

"Калев/Крамо" продолжает уверенно лидировать в эстонской подгруппе - 8 побед и 1 поражение. На втором месте пярнуский "Садам" (9-2). Замыкает лидирующую тройку раплаский "Авис/Утилитас" (6-5).

В латвийской подгруппе без поражений выступает рижский ВЭФ (9-0), опережающий "Вентспилс" (7-2) и "Огре" (5-4).

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